Santo Antônio tem agora 26 casos positivados da Covid-19

E não 50 como chegaram a espalhar maldosamente

Diante do número exagerado de feiqueinius (versão aportuguesada do inglês fakenews), a secretária de Saúde de Santo Antônio da Platina, Gislaine Galvão (foto) já tinha esclarecido, na manhã desta terça-feira, dia 16, que deveriam ser registrados novos casos do novo coronavírus à tarde, mas não na quantidade espalhada em boatos.

Assim, não há 50 ou 60 novos positivados como chegaram a circular na cidade.

O número real foi divulgado por Gislaine no início da noite, “as pessoas estão perdendo a noção de tudo, é preocupante; importante é manter a calma e as precauções de isolamento, álcool gel, máscaras etc”, assinalou.

No atual Boletim Informativo do novo Coronavírus de Santo Antônio da Platina registra 26 casos positivados, 102 em investigação, 270 descartados e seis pacientes recuperados da Covid-19