Sapopema recebe investimentos do governo estadual para Saúde

Conquistas recentes do deputado inclue reforma e aquisição de móveis e equipamentos ao Hospital Municipal

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou nesta terça, dia 20, o repasse de R$ 180 mil para aquisição de um aparelho de ultrassonografia ao Hospital de Sapopema.

O recurso já foi liberado e a Prefeitura efetuou a compra do equipamento. Antes, os pacientes que necessitavam de exames de ultrassom precisavam se deslocar cerca de 100 km para outros centros especializados.

A realização dentro do próprio município, sem custo para os pacientes, é fundamental para garantir agilidade no diagnóstico e segurança, já que para fazer um exame, os pacientes precisavam se deslocar para outras cidades”,

A realização dentro do próprio município, sem custo, é fundamental para garantir agilidade no diagnóstico e segurança, já que para fazer um exame, os pacientes precisavam se deslocar para outras cidades ”

“Cuidar da saúde do paranaense é uma missão e, com esse equipamento, gestantes, idosos, crianças e toda a população de Sapopema podem realizar exames na própria cidade, com qualidade e comodidade e sem precisar se deslocar para isso”, destaca Romanelli. Atualmente, Sapopema realiza cerca de 80 exames mensais. Com o novo equipamento, até o final do ano a diversificação de exames será maior.

Outras conquistas recentes do deputado incluem a reforma e aquisição de móveis e equipamentos para o Hospital Municipal e contratação de médicos especialistas. “É uma conquista importante para a população. A realização dentro do próprio município, sem custo para os pacientes, é fundamental para garantir agilidade no diagnóstico e segurança, já que para fazer um exame, os pacientes precisavam se deslocar para outras cidades”, completa Romanelli.