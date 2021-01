Texto enviado por enfermeira é reproduzido abaixo

No dia 06 de janeiro, uma família se dirigiu até a unidade de saúde para informações com a enfermeira Ana Paula sobre a Covid-19, alegando que uma pessoa da família estava insistindo sobre a realização do exame. Uma filha da então paciente de 67 anos junto com o irmão, disse que a paciente estava muito nervosa pela informação de um possível positivo na família e que havia passado com um cardiologista de Jacarezinho, o qual fez uma triagem com o oxímetro apresentando 98 % de spo2.

Só que ele alegou não ser Covid-19, apenas uma crise de ansiedade , e um pico hipertensivo, e que já havia medicado a paciente. A orientação da enfermeira foi que se a paciente, para trazer na unidade de saúde e passar com a médica da UBS, porém a família alegou que a paciente no momento estava bem , então a enfermeira seguiu com a orientação de que qualquer coisa a procurasse na unidade de saúde, para realizar o atendimento com a médica .

A paciente passou com a médica no dia seis, à tarde, referindo (sic) epigastralgia(sic) e cefaleia , com início no dia 03/01/2021, foi medicada pela médica e após a consulta referiu(sic) para a enfermeira que gostaria de fazer o exame da Covid-19, foi informado que no dia 07/01/2020 a UBS teria coleta , e que a mesma poderia fazer, mas como estava muito nervosa ela falou que ia resolver se realmente ia fazer a coleta .

No dia 07/01 no período da manhã foi ligado para a paciente comunicando o horário da coleta, solicitando os números do documentos para notificação, orientando sobre o distanciamento social e o isolamento e as filhas alegaram que a mesma já estava em distanciamento, pois não saia de casa, e que eles iam resolver, devido os exames realizados pela UBS demorarem em torno de 3 dias para sair o resultado. Porém, poderia às vezes demorar mais dias, e que dependemos do resultado pela gal, sistema alimentado pelo laboratório de Curitiba onde são realizados os exames, site de notificação.

A família então decidiu não realizar o exame de PCR na quinta-feira e realizar particular, relatando que seria para acalmar a paciente mais rápido, porém a enfermeira pediu para que assim que saísse o resultado informassem, pois se desse positivo entrariam com o protocolo de medicação, usado no munícipio , o qual está tendo resultados positivos , sem pacientes com complicações.

Sendo assim foi entregue a família o protocolo medicamentoso, e a família pediu sigilo para que ninguém soubesse do caso, no qual a equipe sempre realiza o sigilo profissional.

Na sexta feira dia 08/01/2021 a família entrou em contato pedindo que na segunda, dia 11/01/2021 fosse coletado exame de todos do domicílio, informado pela saúde que sim poderia realizar, porém que de manhã entrariam em contato com a família, pois tem uma agenda e que para uma melhor eficácia tem o dia correto para coleta, e que qualquer outro sintoma poderiam entrar em contato para uma consulta com a médica.

No dia 11/01/2021 na período da manhã foi entrado em contato com o filho da paciente que no mesmo dia iriamos realizar a coleta do filho e o esposo da paciente, e ela e a filha seriam agendadas para quarta feira, pois ambas já tem resultado positivo e querem, segundo a família comprovar diagnóstico, os mesmos não entenderam e entraram em contato com a secretária de saúde sobre o ocorrido, e a secretária de saúde do município realizou as informações sobre a coleta, e eficácia do exame de teste rápido no qual o laboratório que realizou o exame é creditado pelo estado do Paraná, conforme orientação da regional e da equipe de Covid que discutiu o caso , foi coletado do filho e esposo ambos do grupo de risco onde o pai e o filho são cardiopatas apresente fatores de risco e serem comunicantes das pacientes positivas por exame laboratorial particular, foi agendado uma nova consulta para reavaliação da médica no dia 12/01/2021 a paciente , e mantem o dia da coleta conforme agenda para o dia 13/01/2021.

A equipe relata também a importância de trabalhar com a agenda programada de coleta , pois assim todos os pacientes são assistidos , sem complicações . E que esta data em especial , apareceu de emerência (sic) gestante e pessoas , que estavam com o dia certo para a coleta , dando assim eficácia no rastreamento de Covid-19 no munícipio e a paciente citada acima , pela data comunicada a médica poderia estar realizando o exame na quarta feira , dentro do prazo para a coleta , lembrando que ela já tem um resultado positivo realizado no laboratório particular.

