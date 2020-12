Entrega foi realizada no meio da tarde desta sexta-feira na avenida Frei Guilherme

Com uma versão reestilizada no modelo 2021 para se manter competitivo e moderno, o Ford Ka é um automóvel ideal para servir a várias utilidades e , por isso, foi escolhido para utilização na secretaria municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina.

Cada unidade custou 44 mil reais com contrapartida de 30% da prefeitura. Duas foram viabilizadas pelo deputado estadual Mauro Moraes (PSD) e cinco pelo Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Romanelli e mais dois diretamente pela Sesa (Secretaria Estadual da Saúde), por meio do secretário Beto Preto.

As chaves foram entregues pelo prefeito e vice reeleitos Professor Zezão e Chico da Aramon para a secretária e o diretor da Pasta, Gislaine Galvão e Eliezer de Freitas Ribeiro na tarde desta sexta-feira em frente da antiga Marauto (atual Nolivel ) concessionária Ford para a cidade e o Norte Pioneiro localizada na avenida Frei Guilherme.

Os carros serão usados em viagens urbanas locais e para outros municípios e, seguramente, vai ampliar e melhorar o atendimento para a população, além de otimizar o tempo em todas as ações e atividades.