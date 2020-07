Sepultado corpo de platinense que pode ter morrido pela Covid-19

Seria a quinta vítima fatal do novo coronavírus na cidade

Um paciente diabético, com algumas complicações decorrentes da obesidade e que também estava infectado com a Covid-19, faleceu e o corpo já foi enterrado hoje em Santo Antônio da Platina.

Ele tinha 55 anos (fez Tiro de Guerra junto com o prefeito Professor Zezão) e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional do Norte Pioneiro. Trabalhou em farmácia e era guarda noturno até meses atrás antes da pandemia.

O coordenador da UTI, médico Anderson Hinterlang, declarou agora pouco que ” não tem o resultado e,portanto, não podemos afirmar que morreu pela Covid-19 senão temos a informação exata, há apenas a suspeita”, declarou.

O chefe do executivo e a secretária municipal de Educação, Gislaine Galvão, até minutos atrás, também não tinham a Declaração de Óbito com a causa mortis do paciente.Assim, não se pode cravar que o homem morreu mesmo da doença. A não ser que sejamos inconsequentes ou irresponsáveis.

O boletim epidemiológico divulgado no fim da tarde desta terça, dia 21, apontou que 217 testaram positivos e existem 142 casos em investigação. E 165 estão recuperados.

