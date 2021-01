Arminda Rosa tinha 75 anos e não resistiu às complicações do vírus

O corpo de Arminda Carvalho da Rosa, de 75 anos, foi sepultado nesta segunda-feira, dia quatro, no cemitério São João Batista.

Ela sofreu complicações decorrentes da Covid-19.

Foi o 21º óbito da doença na cidade.

Era sogra do fotógrafo Celso Ribeiro (os dois na foto) falecido no último dia 27 , tinha duas filhas (Leni e Cláudia), três netos e seis bisnetos.

Não fique em ambiente onde há gente sem máscara ou usando sem tapar o nariz, lave constantemente as mãos com espuma abundante, use álcool gel e evite aglomeração.