Ela assumiu o cargo de Técnica em Enfermagem na Unidade Básica de Saúde da Vila Ribeiro.

O chefe do executivo deu as boas vindas em nome da população platinense e mostrou-se entusiasmado com a nova servidora. A profissional, que trabalhava na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Jacarezinho, chegou para ajudar toda a equipe.