Terceiro caso de Covid-19 é confirmado em Santo Antônio da Platina

Jovem veio de São Paulo e já está em isolamento

José da Silva Coelho Neto, Prefeito de Santo Antônio da Platina, anunciou nesta segunda-feira, dia primeiro, mais um caso de Covid-19 na cidade.

O infectado já teve a confirmação da Secretaria Municipal de saúde e é o terceiro com a doença no município.

De acordo com as informações, é um jovem, residente do estado de São Paulo, mas que foi diagnosticado em Santo Antônio da Platina. Além disso, já foi isolado e têm sintomas leves.