Domingo foi Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas

Exclusivo: A comunidade indígena do Paraná começou a ser vacinada contra a Covid-19 no último dia 20. Eles integram o chamado grupo prioritário, atendidos por esse primeiro lote de imunizantes que chegou ao Estado. O Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, que caiu neste domingo, dia sete, ocorreu em um tempo de extrema vulnerabilidade.

A pandemia da Covid-19 já provocou, desde março do ano passado, pelo menos 947 mortes de indígenas, entre os quais importantes lideranças. Foram registrados 47.687 casos de infecção pelo novo coronavírus, que alcançou 161 dos 305 povos originários do Brasil, de acordo com os dados levantados pelo Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena.

Em Tomazina, segundo o prefeito Flávio Zanrosso, os 123 índios do município, da Reserva Indígena Pinhalzinho, já receberam a primeira dose da vacina (fotos).

A área é habitada pelas tribos Guarani e Guarani Ñandeva.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, João Hélio Chueire, todos foram colaborativos e ficaram felizes com a vacinação, inclusive o cacique Sebastião.

São esses todos os indígenas da região.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), todos os 10.816 índios com mais de 18 anos mapeados em 30 municípios do Paraná receberam a proteção já no início desta campanha de vacinação.

Segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena, são 41.790 casos confirmados e 548 mortes em todo o Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 151 mil indígenas receberam, no ano passado, o Auxílio Emergencial, implementado pelo Governo Federal.

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, cerca de 896 mil pessoas se declaram ou se consideram indígenas. Desse total, 572.083 vivem na zona rural e 324.834 habitam as zonas urbanas brasileiras.

O Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas é celebrado desde 2008. A data escolhida é uma homenagem ao guarani Sepé Tiaraju, guerreiro morto em 7 de fevereiro de 1756 durante a histórica Batalha de Caiboaté, em São Gabriel (RS).