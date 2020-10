Transplantado, diabético e cardiopata, siqueirense vence a Covid-19 (vídeos)

Farmacêutico de 66 anos saiu ontem à tarde da UTI do Hospital Regional do Norte Pioneiro

Exclusivo: José Afonso da Silva, de 66 anos, é de Siqueira Campos. Transplantado do fígado, diabético e com problemas na carótida (cada uma das artérias que conduzem o sangue da aorta à cabeça) venceu a Covid-19. Em torno de 16h20m desta quinta-feira, dia 29, ele saiu sorrindo da Unidade de Tratamento Intensiva adulta do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina,

Michela, uma das três filhas, foi quem organizou a recepção e estava muito emocionada. Chamou o npdiario para acompanhar o momento em que familiares e amigos jamais esquecerão.

Zezinho da Farmácia é pessoa querida e respeitada na cidade onde reside e em todo Norte Pioneiro. Acarinhado, foi logo colocado num carro e levado para os abraços dos netos e de um bisneto.

Farmacêutico prático, está há 55 anos no ramo.

Atendido inicialmente pelo dr. Hélio Lemes Queiroz que solicitou o exame, e prontamente o encaminhou para realização da tomografia.

Seguido do Departamento da Saúde de Siqueira Campos, com todos os seus envolvidos, já encaminharam a transferência para o Regional, onde ficou cinco dias, ” e com a benção de Deus e o profissionalismo da equipe do hospital o tratamento foi um sucesso e o resultado, a cura”, disse Michela.

O sr. José Afonso foi dispensado do isolamento pelos médicos.

Agora, ainda fragilizado, prossegue a recuperação plena e se transforma em exemplo.

Zezinho da Farmácia está vivo, consciente e feliz.