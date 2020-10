Unopar realiza ação de conscientização sobre câncer de mama

Alerta às mulheres e homens sobre necessidade de realização do autoexame

O mês de outubro, dedicado à prevenção do Câncer de Mama, traz consigo a conscientização de que pois 90% dos casos diagnosticados precocemente são passíveis de cura.

A UNOPAR, ciente de sua responsabilidade perante a população, realiza neste sábado, 31, nas cidades de Ibaiti e Santo Antônio da Platina, ações de conscientização e alerta às mulheres e homens, sobre a necessidade de realização do autoexame de mama. Homens sim, é surpreendente o número de casos de câncer de mama na população masculina.

Conheça os sintomas que podem indicar a possibilidade de uma Mulher ou Homem, estar com Câncer de Mama:

– Um nódulo que, apalpado, é diferente dos outros tecidos da mama;

– Inchaço que não desaparece;

– Alterações do mamilo (inversão)

– Pele enrugada ou com depressões;

– Secreções no mamilo;

– Pele descarnativa ao redor do mamilo.

O conhecimento, a conscientização são fundamentais para que cada vez mais a cura chegue em tempo para minimizar o sofrimento dos que são acometidos por essa doença.

A UNOPAR apoia a luta contra o Câncer de Mama e a mobilização pela vida.

Venha conosco você também.

Clique no link whatsapp ou ligue:

👉 https://bit.ly/3eopt0f

📲 43 9 9662-0002