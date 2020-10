Amigos organizaram Vaquinha só para trigêmeos platinenses

Arrecadação voltada somente para as crianças

As crianças, João Emanuel, Emanuelle e Eliza, nasceram no dia 17 de outubro no Hospital Regional do Norte Pioneiro e são filhos dos platinenses Cristiano e Jhanaína (foto).

A família deu uma entrevista exclusiva ao npdiario para conhecê-los melhor, bem como saber sobre o parto, acesse a matéria completa: https://npdiario.com/especial/casal-platinense-relata-emocao-e-desafio-de-ganhar-trigemeos/

Quem desejar, pode falar direto com os pais: (43) 99621-1738.

Apesar de não tomarem medicamentos controlados, devido ao nascimento prematuro, os bebês precisam de cuidados especiais, como o uso de diversas vitaminas e a ingestão, até o momento, do leite Nam Confor 1.

À vista disso, os pais dos trigêmeos (imagens abaixo) criaram a vaquinha online.

Ele é soldador da Extinpel (fábrica de extintores) e a esposa cabeleireira.

Para colaborar acesse o link e faça a sua doação:

https://abacashi.com/p/ajude-a-elisa-joao-emanuel-e-emanuelle

Caso prefira ajudar por depósito ou transferência faça na seguinte conta:

Conta corrente

68485_6

Agência

0720

Banco Sicredi

Cristiano dos Santos Silva