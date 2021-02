Ação acontece hoje e amanhã e oferecerá aos estradeiros de passagem pela cidade atendimentos rápidos de saúde e momentos de ‘descompressão’

Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte e da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura -, a 29ª Gincana do Caminhoneiro está em Wenceslau Braz/PR nos dias 02 e 03 de fevereiro, onde se instala no Posto Grazul (no km 293 da PR 092) para a 81ª etapa da temporada, que está na estrada desde meados de junho do ano passado.

Juntamente com os postos Petrobras da Rede Siga Bem e com IVECO, que se uniram para auxiliar o transportador rodoviário de cargas a vencer os desafios da profissão.

Para se ter uma ideia da dimensão da iniciativa, até o momento, mais de 9,3 mil estradeiros já passaram pelos atendimentos de saúde da ação itinerante e 20 deles já consideram a possibilidade de levar para casa um caminhão zero km da linha IVECO Tector por sua habilidade no volante.

Durante a passagem da comitiva por Wenceslau Braz, foi montada uma infraestrutura com atendimentos de saúde, incluindo testes de glicemia, aferição de pressão arterial e temperatura, orientações sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar obesidade.

Além da conscientização sobre as atitudes que devem ser tomadas para evitar o contágio e disseminação do coronavírus, como a necessidade contínua de máscaras (como usá-las e a maneira ideal de desinfecção), passando pelo hábito de lavar sempre as mãos e usar álcool gel, até a importância da higienização da cabine do caminhão.

Afinal, diante da pandemia, o caminhoneiro precisa ter cuidados também com seu ‘instrumento de trabalho’. Por isso, após passar pelo circuito de saúde, ele será convidado a ir para a pista da arena da GDC, onde instrutores darão uma aula prática de higienização da cabine do caminhão, demonstrando a importância da desinfecção de pontos da boleia (maçaneta, volante, marcha, retrovisor, por exemplo), que estão mais sujeitos à contaminação.

Após conferir a prática da orientação de descontaminação, o caminhoneiro tem ainda a chance de testar sua habilidade no volante no percurso do slalom, desviando dos cones e procurando chegar no menor tempo possível, sem velocidade, mas com destreza.

O motorista que tiver a melhor performance em Wenceslau Braz, classifica-se para a quinta semifinal da temporada, que acontecerá no dia 13 de março, em Fazenda Rio Grande/PR. Na ocasião, os 18 classificados na 73ª a 90ª etapa estarão reunidos para disputar cinco vagas para a grande final, que premiará o vencedor com um caminhão IVECO Tector zero km.

A participação nas ações da 29ª Gincana do Caminhoneiro é gratuita, sendo necessário apenas apresentar CNH categorias C, D ou E. Para efeito de classificação, o participante do teste de habilidade deve ter, obrigatoriamente, passado no atendimento de saúde do local e validar seu tempo.

Para isso, é necessário apresentar comprovante de consumo de R$ 500 em abastecimento feito no posto sede da etapa ou aquisição de créditos de mesmo valor no Cartão do Caminhoneiro Petrobras.

Confira programação no site: www.gincanadocaminhoneiro.com. br .

A IVECO projeta, fabrica e comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road.

O portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily, Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo.

Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas tecnologias. 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, garantem o suporte técnico sempre que um veículo da IVECO está em operação.

Sobre a Rede Siga Bem – Exclusiva dos postos BR, é composta atualmente por 103 postos rodoviários, espalhados pelas principais rodovias do Brasil, onde o caminhoneiro encontra “sua casa fora de casa”. Nessa rede de excelência, esses profissionais podem contar com uma estrutura de serviços dedicada às suas necessidades, com estacionamento, banheiros equipados com chuveiros, restaurante, lanchonete, borracharia, além de dispor do CTF-BR e do Cartão do Caminhoneiro Petrobras.