Dicas de como reformar os ambientes de seu imóvel sem obra – Entenda Antes!

A obra pode ser um período desgastante: bagunça, entulho e muito dinheiro envolvido. É por isso que muita gente quer distância do quebra-quebra e acaba desistindo de renovar a aparência do imóvel. Mas não precisa ser sempre assim! A boa notícia é que tem como reformar qualquer ambiente de sua casa de maneira prática, fácil e sem obra.

As dicas a seguir são para quem não quer ou não tem como reformar totalmente um imóvel mas quer dar um upgrade no ambiente. Identificou-se? Então continue a leitura e aproveite as dicas. Você vai se surpreender com a transformação do antes de depois!

Papel de Parede

Bruna Alvim Campos

O papel de parede é um excelente recurso para reformar um ambiente em pouco tempo. A aplicação é bem simples e não faz sujeira alguma.

Aproveite que existe uma enorme variedade de estampas e cores capazes de combinar com qualquer estilo de decoração ou ambiente. Além disso, alguns modelos simulam outros tipos de acabamento, como revestimento 3D, tijolinho aparente, cimento queimado e texturas.

Pintura

Uma camada de tinta pode transformar completamente um espaço, fazendo o lugar parecer mais limpo e acolhedor! Aproveite essa sugestão e use a criatividade para transmitir um pouco da sua personalidade pelas cores da tinta: pinte toda a parede de uma cor ou faça algum tipo de design, como listras, meia-parede ou trabalho de estêncil.

Essa dica também é válida para ambientes com azulejos antigos, como banheiro ou cozinha. A pintura com tinta epóxi ou material especial para azulejos dispensa gastos com produtos e mão-de-obra para trocar os revestimentos e renova o ambiente em pouco tempo.

Piso sobre piso

Se você fizer questão de renovar o piso de toda a casa ou de alguns cômodos, existe outra alternativa para fugir de reforma. Com a sobreposição de pisos você consegue renovar o revestimento sem precisar retirar o piso antigo. Essa técnica é bem prática e garante economia de tempo e dinheiro. Para isso, você pode optar pelo revestimento vinílico, laminado ou os autonivelantes, como é o caso do porcelanato líquido e o cimento queimado.

Envelopamento de móveis

Se a marcenaria do seu imóvel já está antiquada, não tem problema. Com o envelopamento você não precisa refazer todos os móveis para ter um ambiente mais bonito. Essa técnica consiste na aplicação de papel adesivo resistente na superfície dos móveis e até eletrodomésticos. Além de prático e econômico, o envelopamento permite que você use cores, texturas e acabamentos diferentes em seus móveis de acordo com o seu gosto pessoal e estilo de decoração da casa.

Iluminação

Ótima Iluminação

A iluminação é uma atualização que pode mudar o clima e a aparência de qualquer ambiente. Para isso, você pode trocar lustres e luminárias ou adicionar luz de Led para iluminar os detalhes, como prateleiras, espelhos, cabeceira da cama etc.

Se quiser adicionar novos pontos de luz no imóvel, experimente usar a tubulação aparente. Isso evita o quebra-quebra e deixa o ambiente com aparência industrial, uma tendência que está em alta.

Disposição dos móveis

Reorganizar o layout da sua mobília é uma das formas mais simples de mudar a aparência dos cômodos e pode satisfazer sua necessidade de mudança sem nenhum custo.

Uma ideia é utilizar algumas das dicas acima para fazer pequenas mudanças nos revestimentos das superfícies e arrematar a sua minirreforma mudando a disposição dos móveis. Você vai ficar surpreso com o impacto que isso pode ter e nem vai parecer o mesmo ambiente ao comparar o antes e depois!

PRIMORE Engenharia e Design

Viu que tem como reformar qualquer ambiente sem uma obra gigantesca? Com soluções simples e muita criatividade, temos certeza que você consegue mudar totalmente a sua casa e deixá-la do jeito que sempre quis! Se essas dicas foram úteis, cadastre-se em nossa plataforma e receba mais conteúdo como este em primeira mão!

Criamos o Entenda Antes porque acreditamos que a troca de conhecimento, informação e experiência é o único meio que realmente tem o poder de melhorar as pessoas, melhorar os negócios e o mundo como um todo.

Acreditamos que não precisa ser difícil e demorado encontrar bons profissionais e realizar orçamentos para fazer um bom negócio. Fazemos isso porque o mundo pede mais agilidade, facilidade e comodidade.

Solicite um orçamento do que você precisa sobre o mundo da construção e iremos te ajudar a realizar o melhor negócio!

