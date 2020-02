ANTA MISSA PELOS ENFERMOS

Nesta sexta-feira, 07 de Fevereiro de 2020, teremos a Santa Missa pelos Enfermos às 15:00 h na Igreja Matriz – Paróquia Santo Antônio de Pádua.

Nesta primeira sexta-feira de fevereiro, vamos rezar por todos os enfermos, todos os que estão nos hospitais, aqueles que estão acamados ou passando por um tratamento de saúde.

Também rezar pelos agentes de saúde, os médicos, enfermeiros e cuidadores.

Que São Camilo de Lélis abençoe a todos.

ábado … 08 de Fevereiro de 2020

às 14h na Igreja Matriz

Neste sábado retorna a Missa das Crianças …

Uma Missa toda especial para as crianças, com músicas, teatro, historias próprias para as crianças aprenderam mais de Jesus.

Venha … tragam as crianças !!!