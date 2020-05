PM prende um dos ladrões de fazenda em Santo Antônio da Platina

Crime foi cometido no final da tarde de ontem

A Polícia Militar (Rotam, Agência de Inteligência e Rádio-patrulha) já prendeu um dos quatro marginais que invadiram e roubaram a fazenda Eldorado, do produtor rural Frans Lomman, em torno de 18 horas desta terça-feira, dia cinco, perto do distrito de Monte Real, em Santo Antônio da Platina.

O bando estava armado, um deles com facão, e dominou uma mulher, esposa de um colaborador da propriedade. Foram levados um celular e as chaves de um veículo.

Com o ladrão preso numa mata próxima ao local do crime, havia vários objetos incluindo uma máscara de Coringa (foto).

Frans, em contato com a reportagem do npdiario ontem à noite, disse que “graças a Deus, ninguém se machucou”. Ele, que é vice-presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, e a família não estavam na fazenda na hora do assalto.

