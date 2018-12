Polícia Civil prende homem que matou desafeto em frente da esposa

Em Ribeirão do Pinhal

A Polícia de Ribeirão do Pinhal prendeu na tarde desta quinta- feira, 13, no centro da cidade, um homem de 25 anos, principal suspeito de ser o executor dos disparos que mataram Josimar Zeferino Gomes, conhecido por “Sabão” (foto) , na madrugada do último dia 30. O crime foi na Vila Domingues.

Na oportunidade, dois homens, altos e fortes, com capuz, invadiram a casa da vítima e um deles abriu fogo contra ele enquanto dormia e o matou.Foram cinco disparos e a vítima tombou morta ao lado da esposa e de um bebê.

Segundo a polícia, o crime foi motivado por vingança. Sabão estava chantageando autores do roubo à lotérica Tião Abatiá ocorrido no dia 10 de novembro, no centro de Ribeirão do Pinhal. Na noite do dia 29 de novembro, um dos assaltantes da casa lotérica foi preso pela polícia. O homem preso hoje pelo assassinato, quem já respondeu por homicídio quando adolescente e ocultação de cadáver, quando adulto, é parente do ladrão. Em buscas realizadas na casa do assaltante, a polícia encontrou documentos pessoais do suspeito do assassinato e apurou que não pernoitou em casa.

O comparsa do homem preso nesta tarde, de acordo com as investigações, é um adolescente e será ouvido.Conforme a polícia, o assassino foi alertado sobre a prisão do parente envolvido no assalto à lotérica na noite do dia 29. Parentes foram até a delegacia e prometeram vingança.

Sabão estaria próximo ao local onde o assaltante foi preso e foi apontado pelos familiares como delator e morreu poucas horas depois. A vítima estava com mandado de prisão em aberto e já respondeu por crimes contra o patrimônio.

Apesar de agir encapuzado, a compleição física do assassino foi vista por uma testemunha e bate com biótipo do homem preso nesta tarde.Ainda de acordo com a polícia, o homem preso pelo assassinato apresentou álibi que já foi afastado.A polícia tem 30 dias para encerrar as investigações e outras testemunhas serão ouvidas. As conclusões devem ser remetidas à Justiça do local.

