2º Batalhão de Jacarezinho: Encerrado Seminário de Emprego de Cães

Participação de mais de 70 agentes de segurança

O 2º Batalhão de Polícia Militar realizou na quarta, dia 28, a solenidade de encerramento do 1º Seminário de Emprego de Cães na Detecção de Armas de Fogo, em Jacarezinho.

Participaram entre policiais militares do Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais, agentes prisionais e guardas municipais de Londrina e Arapongas, mais de 70 agentes de segurança pública, os quais receberam o Certificado de Conclusão.

O Seminário foi um sucesso, tendo todos os participantes atingido o nível esperado de aproveitamento, inclusive, com muitos dos cães que participaram do evento, após rigorosa avaliação, recebendo certificação da Companhia de Operações com Cães do Batalhão de Operações Especiais/BOPE para o trabalho de faro de armas de fogo.

Participara diversas autoridades, Rogério Cangussu Dantas Cachiche, Juiz Federal de Jacarezinho, o Vereador Edilson da Luz, representando o Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, e o 1º Tenente PM Marcos Fernando Sanchez Alarcon, Comandante do Pelotão de Polícia Rodoviária de Jacarezinho.

No evento, foram homenageados o Sargento PM Celso Antônio Pinto e o Soldado PM Aparecido Luiz da Silva, os quais, no ano de 2004, reativaram o Canil do 2º BPM, o qual estava desativado desde 1995, e, se não fosse pelo empenho dos policiais homenageados, o Canil do 2º BPM poderia não existir, hoje.

Em seu discurso, o Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel PM José Luiz de Oliveira, ressaltou a importância da utilização do cão de faro no combate à criminalidade, parabenizou os homenageados e a todos os participantes e envolvidos na organização do Seminário, e finalizou sua fala dizendo que “os resultados do Seminário são muito importantes a todos, inclusive, para os policiais militares do Canil do 2º BPM, os quais tiveram a oportunidade de trocar conhecimentos e experiências com cinófilos muito bem conceituados de outros batalhões, polícias militares e instituições de segurança pública, e, principalmente, para a sociedade paranaense, que contará, agora, com muitos outros agentes de segurança pública capacitados para o emprego do cão de faro como ferramenta no combate ao porte/posse ilegal de armas de fogo”.