2º Batalhão recebe novas viaturas para operações no Norte Pioneiro

Veículos possuem o que há de mais moderno em tecnologia automobilística

Visando melhor atender a população do Norte Pioneiro, o Governo do Estado do Paraná disponibilizou mais duas novas viaturas GM/Trailblazer ao 2º Batalhão de Polícia Militar. A cerimônia de entrega aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia primeiro, na sede de Jacarezinho, sendo as autoridades e convidados recepcionados pelo pelo Comandante da Unidade, Tenente-Coronel Luiz Francisco Serra.

Participaram da cerimônia o Deputado Estadual Luiz Cláudio Romanelli, Marcello Valle, representando o Deputado Estadual Mauro Morais, Tenente-Coronel Roberto Francisco Cardoso, representando o Comandante Geral da PMPR e representantes da AMUNORPI (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e Prefeituras de Ibaiti e Wenceslau Braz.

As duas novas viaturas serão destinas às equipes da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), da 2ª e 3ª Companhia, que têm por sede, respectivamente, as cidades Wenceslau Braz e Ibaiti e atenderão as comunidades dos 11 municípios que compõem àquela região. Devido às medidas de contenção de propagação do novo coronavírus foram tomadas todas medidas de segurança e número reduzido de participantes.

Sobre o emprego das novas viaturas

As GM/Trailblazer serão empregadas para uso das equipes táticas, pois possibilitam o transporte mais adequado de armas longas, escudos balísticos e equipamentos de controle de distúrbio civil, utilizados em ocorrência de maior vulto, como por exemplo, rebeliões em cadeia e enfrentamento de quadrilhas especializadas arrombamento de caixa eletrônico dos Bancos.

Além disso, sua robustez e tamanho proporcionam um impacto visual extremamente positivo para o policiamento ostensivo, resultando, consequentemente, numa maior eficiência na prevenção de crimes.