2º BPM homenageia policiais femininas

Comemoração feita por causa do Dia Internacional da Mulher

Na manhã dessa sexta, dia 9 , o 2º Batalhão de Polícia Militar realizou um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que foi na data de ontem, 8 de março.

A psicóloga Marina Baccon foi quem organizou o “Chá das Rosas”, evento que já vem acontecendo há alguns anos nas dependências do 2º BPM. Falando sobre a saúde da mulher, a nutricionista Terezinha Ximenes deu dicas saudáveis para uma melhor qualidade de vida.

O evento também teve como convidada a fisioterapeuta Mariana Posseti, do Studio Art, que apresentou o pilates, com seus princípios de postura e respiração para o bem estar da mulher.

Junto com isso, as policiais femininas do 2º BPM ganharam brindes como manicure, pedicure, drenagem linfática, massagem, entre outros.

Assim, o evento foi concluído com uma confraternização que também já e tradicional.