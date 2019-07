A Internet como veículo para a fraude

As mudanças no mundo já não surpreendem. Cada vez mais, os meios tecnológicos promovem o acelerar dos dias, introduzindo novidades e alterações nos vários aspetos da vida.

Modas, tendências, inovações e ideologias parecem, hoje, parte do nosso dia-a-dia e, acompanhado a celeridade das coisas, também nós adotamos um ritmo novo, mais acelerado, e com dias cada vez mais intensos e cheios de atividade.

Muitas das horas destes dias, justamente por acompanharem os tempos, são passados na Internet. Através deste meio, conseguimos estabelecer uma rotina de interação social, imergimos em novos trabalhos, assistimos aos nossos seriados favoritos e pesquisamos as pessoas que admiramos, na busca de inspiração.

Seria, no entanto, extremamente redutor afirmar que todas as mudanças promovidas pela Internet são positivas. O contato com este meio leva-nos, também, a estar mais expostos do que nunca. Esta exposição, que tantas vezes ajuda a promover as nossas atividades, opiniões ou eventos; tem também um lado negro. Hoje, estamos expostos a esquemas, a fraudes e a burlas, havendo um vasto leque de informação sobre nós que pode ser (e frequentemente é) usado para fins ilícitos.

Os planos fraudulentos têm na Internet uma ferramenta prática, fácil de usar e que permite a interação entre criminosos e vítimas. Esta situação gera uma falta de segurança sem precedentes e contribui para o aumento no número de golpes.

Como acontece a fraude via Internet?

A ideia de que “apenas acontece aos outros” não podia estar mais errada… mas é o pensamento geral. Por ser tão globalizado, este pensamento gera uma falsa sensação de segurança, que faz com que não existam muitos filtros nem medos no momento de partilhar informações que revelam a nossa localização, a nossa idade, os locais que frequentamos e até os nossos rendimentos.

Numa época onde está comprovada a relação entre o consumo mediático e os transtornos sociopáticos e psicóticos, existem também cada vez mais pessoas a analisar estas informações com finalidades indesejáveis, o que resulta no aumento da criminalidade. Embora não se saiba em concreto por que as pessoas cometem golpes estes transtornos podem ser parte da justificação.

A burla e as fraudes na Internet não são novas mas continuam a acontecer, devido à nossa voluntária exposição no meio online. Assim, é fulcral que se saibam as melhores estratégias para evitar a fraude.

Golpes na Internet e a forma de os evitar

Sempre que ligamos a Internet, estamos a correr o risco. Isto, no entanto, não significa que tenhamos de adotar uma postura de eremitas digitais. É possível, com alguns cuidados, evitar uma parte das fraudes que circulam no mundo online.

Para começar, evite partilhar a sua localização. Esta informação é sensível e potencialmente perigosa. Evite também abrir links de emails que não conhece ou pop-ups que possam abrir nos sites que frequenta: desta forma evitará alguns hackers e vírus.

Em qualquer site onde sejam pedidos os seus dados, garanta que lê os termos e que o site é de confiança, para evitar tornar-se vítima de situações indesejadas. Pode encontrar muita informação em fóruns online sobre a fiabilidade dos sites.