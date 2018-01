Abertas matrículas para projetos culturais e artísticos

Acontecerão durante todo o ano em Ribeirão Claro

Departamento de Cultura da prefeitura de Ribeirão Claro abriu o período de matrículas para os Projetos Culturais e Artísticos Independentes para o ano de 2018. Os projetos recebem o apoio do prefeito Mário Augusto Pereira e em 2018 acontecerão durante todo o ano.

Serão disponibilizadas aulas gratuitas de Teatro e Pintura (ColoRir), Coral Infanto-Juvenil (Alpha), Violão, Bateria e Percussão (Música para Todos) e a Banda Municipal João Pereira do Nascimento (Resgate Cultural e Musical).

Interessados podem comparecer à Casa da Cultura, de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h e das 13 às 17h para se matricular nas oficinas disponíveis.

A secretária de Educação e Cultura, Ana Maria Molini, falou sobre as mudanças nos projetos para 2018. “A partir desse ano os projetos não param, as oficinas começam em janeiro e terminam em dezembro”, explicou. “Queremos que as aulas aconteçam durante o ano todo, inclusive nas férias escolares”, finalizou.