Açaí House agora também tem chef de cozinha japonesa

No centro de Santo Antônio da Platina

Anna Luíza Rossi e Luis Otávio Rossi, proprietários do Açaí House, no centro de Santo Antônio da Platina, promoveram um up grade na empresa e atraíram ainda mais consumidores.Um profissional com mais de 15 anos de experiência assumiu uma novidade: cozinha japonesa.E tem agradado.

O chef Fábio Giuliano Cotrim(fotos), cujos avó era asiática e avô europeu (Itália), tem 41 anos, residiu e trabalhou no Japão na cidade de Kumano-shi, província de Mie-Ken, por oito anos.

É de família de Jacarezinho.

De volta ao Brasil, trabalhou num restaurante do litoral catarinense e aprendeu muito com o chef Ulisses Munhoz.

Fábio é mais do que um sushiman e é parte de sua arte na cozinha os detalhes, “os sabores dependem da qualidade dos ingredientes, da mistura, às vezes algo menor acaba prejudicando o resultado final”, ensina, mencionando alho poró,cream cheese etc.

Há diversas opções no cardápio, como sushi, Jyo,uramaki (enrolado recheado com alga), sashimi, temaki, hot roll, entre outros, com ingredientes como salmão, limão, especiarias, arroz, pimenta, entre outros.

E também para quem aprecia doces, o hot roll de ganache (mistura cremosa e deliciosa de chocolate e creme de leite, utilizado como cobertura ou recheio de bolos, cupcakes e outros itens de confeitaria) com morango ou banana, todos com muita saída e elogios.

O sushi é um prato típico do Japão e tem uma origem muito antiga e que não foi planejada. Há muito tempo , os japoneses transportavam o peixe cru enrolado no arroz cozido para que a conservação durasse mais tempo. Aos poucos a técnica foi se aperfeiçoando e esse enroladinho virou um dos pratos mais consumidos em várias partes do mundo.

Anna e Luis Otávio lembram que, além da cozinha oriental, o Açaí House – que completa cinco anos em 2018 – continua servindo o cardápio que o consagrou em todo o Norte Pioneiro.

Açaí original (puro), Açaí com Leite Ninho, Açaí com Paçoca, Açaí com Leite Condensado e Açaí com Salada de Frutas, lanches, sucos e sorvetes variados, bebidas etc.

Açaí House fica na Avenida Oliveira Motta, 466, no centro de Santo Antônio da Platina e abre no final da tarde de terça a domingo.

Telefone 3141-4141.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO