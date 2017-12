Adolescente é apreendido após roubo em Santo Antônio

Em Santo Antônio da Platina

Um jovem de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar em torno de 13h30m de segunda-feira, dia 19, depois de ameaçar uma comerciante com uma faca e levar R$ 1 mil, na rua Antônio de Castro Vilas Boas, na Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina.

O marginal estava com uma faca e apontou para a vítima exigindo o dinheiro do caixa.

O adolescente ordenou que ela trancasse a porta do estabelecimento, só que a mulher o fez pelo lado de fora, deixando-o preso no interior, mas ainda assim conseguiu fugir pelos fundos do imóvel.

A PM identificou o menino e foi até sua casa na rua José Garcia, no Conjunto Habitacional Doutor Jamidas.

Ele admitiu o ato infracional e revelou onde escondera os R$ 557 em dinheiro.

Foi reconhecido e encaminhado à sede da 4ª Companhia da Polícia Militar, e depois levado à 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil.