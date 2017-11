Advogado do NP participa de evento em São Paulo

Leonardo Góes falou sobre Marco Civil da Internet

Nesta segunda-feira, dia 27, o advogado e professor Leonardo Góes de Almeida, de Santo Antônio da Platina, participou da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, no Anhembi, na capital paulista.

Ele discorreu sobre o Marco Civil da Internet , no painel Direito e Tecnologia.

A Ordem dos Advogados do Brasil, instituição criada em 1930, e que hoje reúne mais de um milhão de profissionais de Direito em todo o país, realiza esse evento entre os dias 27 e 30 de novembro.

Nele, são debatidos temas vitais ao interesse público, com o propósito de buscar rumos objetivos para a superação dos desafios e reafirmar o espaço reservado à advocacia: a luta para a construção de um país mais justo para todos. Durante a Conferência, uma atenção especial é reservada aos jovens advogados e estudantes de Direito, o futuro da advocacia. É importante despertar neles, desde cedo, a vocação para a missão social desta profissão.

Mais detalhes neste link: http://conferencia.oab.org.br/Home