Alunos de Jacarezinho visitam museu virtual

Aula remota leva alunos a conhecerem a casa de Frida Kahlo, uma personalidade de grande destaque no México

Alunos do 6° ano do Colégio Estadual Durval Ramos Filho e do Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite de Jacarezinho, visitaram o museu virtual “La casa azul” e conheceram a residência onde morou a artista, pintora e escritora Frida Kahlo, no Estado do México.

O passeio virtual foi proporcionado pelas professoras Jeane dos Santos Morais Castelucci e Leandra Farias Lúcio. Os alunos visitaram os cômodos da casa: cozinha, varandas, corredores com obras famosas, pátios e o quarto onde Frida passou dias confinadas para recuperar a saúde devido as muitas operações pelas quais foi submetida durante sua vida.

Depois de sua morte, suas obras obtiveram o maior sucesso. Frida usou nelas cores e expressões fortes, bem como buscou inspiração em aspectos de sua história de vida. Os alunos disseram que gostaram da aula e que foi muito legal.

Após realizarem a visita, os estudantes produziram, oralmente, esta notícia, momento em que as professoras foram conduzindo a atividade com a escrita colaborativa, a partir das impressões dos alunos. O texto será postado no mural do Google Classroom das respectivas turmas e em outros suportes de divulgação.

As professoras fazem parte do curso “Formadores em Ação”, promovido pela Seed desde julho deste ano. Elas pertencem à turma 01 de Língua Portuguesa, no NRE de Jacarezinho, em que a professora formadora é Valdirene Barboza de Araújo Batista. O objetivo dessa visita, junto com os alunos, é promover a maior interação entre estudantes e professoras, conhecer museus virtuais, desenvolver a docência compartilhada e colocar em prática o aprendizado obtido no curso quanto ao uso das ferramentas digitais.

Fonte: Colégio Estadual Durval Ramos Filho e Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite