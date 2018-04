Andirá oferece aulas gratuitas de judô

Para crianças, adolescentes e jovens

A secretaria municipal de Esportes e Lazer de Andirá deu início a um projeto social para aulas gratuitas de judô no Estádio João Hermógenes Andrade (Andradão). As atividades estão disponibilizadas para crianças, adolescentes e jovens – com faixa etária entre 7 e 17 anos -, sempre às sextas-feiras (a partir das 18 horas) e aos sábados (a partir das 16 horas).

A iniciativa já conta com 55 alunos matriculados, que já tiveram uma aula inaugural. Porém, as inscrições continuam e os interessados ainda podem se inscrever no local. O curso é totalmente gratuito.

A expectativa é proporcionar uma prática esportiva auxiliando no desenvolvimento da criança como pessoa, através da disciplina e respeito ao próximo. E também formar grandes atletas para representar o município de Andirá em competições regionais, estaduais e nacionais”

“As aulas oferecidas pela prefeitura são uma ótima oportunidade para as pessoas que se interessam pela modalidade. Além disso, o judô auxilia na formação das crianças e jovens. Com a oferta da modalidade buscamos promover interação social, prevenção, socialização”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Juraci Bernardino (Meloso).

As atividades em judô são coordenadas pelo professor faixa preta Hiromu Oda. Ele destacou que além do trabalho de prática esportiva e conscientização cidadã, o projeto tem como meta, também, descobrir e incentivar talentos. Com isso, os destaques das atividades podem ser chamados para representar a cidade em competições oficiais incentivando o aparecimento de novos talentos para o esporte andiraense. “A expectativa é proporcionar uma prática esportiva auxiliando no desenvolvimento da criança como pessoa, através da disciplina e respeito ao próximo. E também formar grandes atletas para representar o município de Andirá em competições regionais, estaduais e nacionais”, destacou o professor.

O projeto segue uma estratégia de democratização esportiva proporcionada pela secretaria, para fomentar ações em várias frentes e modalidades, com a meta de colocar Andirá no círculo de municípios que investem no esporte, no desenvolvimento dos talentos, na integração comunitária e qualidade de vida por meio do Esporte.

A atividade atende orientação da Prefeita Ione Abib, que pediu à Secretaria planejamentos com ações afirmativas que gerassem oportunidades às nossas crianças. Além do Judô, a Secretaria conta com uma Escolinha de Esportes, com atividades no Andradão e aguarda a conclusão das obras no Ginásio Morcegão, onde outros projetos já estão elencados no plano de ação para serem desenvolvidos.

Mais informações sobre as aulas gratuitas de judô podem ser obtidas pelo telefone 3538.2915. (Sala da Secretaria de Esportes), ou, direto no Andradão, durante as aulas.