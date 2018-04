Assume novo comandante dos bombeiros platinenses

Substitui tenente morto em acidente na BR-153

Numa cerimônia tipicamente militar, o tenente Luciano Alberto de Souza Camilo assumiu oficialmente o comando do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, na manhã desta quinta-feira, dia 19, no pátio do quartel (fotos).O posto era do saudoso tenente Jefferson Gregório, falecido em acidente na BR-153, na ponte do Ubá, quando retornava de Jacarezinho em novembro de 2017. Ele foi homenageado pela corporação.

Estudou Economia na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e é pós-graduado em gestão pública, ele estava no 4° Subgrupamento de Bombeiros Independente de Apucarana.

Participaram o comandante do 3º Grupamento de Bombeiros de Londrina, major Ezequias de Paula Natal, o deputado estadual Pedro Lupion (DEM), o prefeito em exercício Chico Aramon(PMN), capitão Robson Falk, o ex-vereador Valdir Domingos de Souza, o Valdir do Foto, incentivador e grande responsável pela instalação do Corpo de Bombeiros na cidade, o empresário Leodir Bonilha, autoridades e convidados.