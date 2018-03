Automóvel do CRAS furtado em Wenceslau Braz

Em Wenceslau Braz

Na madrugada desta segunda-feira, 05 março, dois indivíduos furtaram um automóvel (foto) de dentro do pátio do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.

A equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada pelo Guarda do Terminal Rodoviário, que relatou que ouviu um som de buzina dentro do pátio do CRAS, e ao verificar o que era, viu os dois indivíduos empurrando o veículo sentido trevo, saída para Siqueira Campos.

Diante das informações, a equipe saiu rapidamente a procura do carro e após várias diligências o automóvel furtado foi encontrado em uma estrada de terra. No interior do veículo um dos indivíduos estava tentando fazer ligação direta e o outro tentou correr em meio ao matagal, foi dado voz de prisão e apreensão aos autores. Um deles era um menor conhecido no meio policial, suspeito de vários furtos.