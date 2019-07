Boy George ganhará filme biográfico

Depois do grande sucesso de Bohemian Rhapsody, que levou a história do Queen e de Freddie Mercury para as telonas, e do recente filme Rocketman, contando a história de Elton John, o próximo a ganhar essa atenção especial é o músico Boy George . O músico é famoso por alguns dos hits mais marcantes dos anos 80, como “Do You Really Want to Hurt Me?” e ‘Karma Chameleon’, além de chamar atenção por sua aparência andrógina.

Com uma carreira e vida pessoal conturbadas, o cantor continua atuando e recentemente fez algumas aparições e shows em cassinos nos Estados Unidos, atraindo fãs do mundo todo para as suas performances.

Mas se você não puder investir em uma viagem para Las Vegas ver um show do cantor, pode explorar um pouco do luxo e diversão dos cassinos online, já que os jogadores do Brasil podem usar o app da bet365 para ter uma experiência em casa. Então basta colocar sua música favorita do Boy George para tocar e conferir nosso artigo para saber um pouco mais sobre a vida do cantor enquanto o filme não é lançado.

Carreira musical

Nascido em Londres no dia 14 de junho de 1961, George Alan O’Dowd, mais conhecido por seu nome artístico, Boy George, ficou famoso por sua voz e também por seu visual extravagante, que fizeram com que ele se tornasse uma verdadeira referência ao meio LGBT .

Ele começou sua carreira musical como DJ em Londres, no final dos anos 70. Até que em 1981 conheceu Malcolm McLaren, que o convidou para o grupo Bow Wow Wow, de onde onde saiu para formar o In Praise of Lemmings com o baixista Michael Craig. A banda passou por algumas mudanças de nome polêmicas até encontrar seu caminho como o Culture Club, incorporando o guitarrista Roy Hay e o baterista Jon Moss.

Após assinar contrato com a gravadora Virgin, eles lançaram seu primeiro single, “White Boy”, seguido por “Do You Really Want To Hurt Me” e “I’m Afraid of Me”. O primeiro álbum da banda, “Kissing to Be Clever” não demorou muito a se tornar um dos grandes sucessos dos anos 80.

Durante a década de 90, ele conseguiu chegar às paradas de sucesso dos Estados Unidos com a música “The Crying Game”, produzida pelo Pet Shop Boys e que fez parte da trilha sonora de Traídos pelo Desejo.

Vida pessoal

O envolvimento com drogas e as constantes brigas entre os membros da banda acabaram culminando com o término do Culture Club em 1986, quando Boy George foi preso por porte de drogas e o tecladista Michael Rudetski morrer por overdose de heroína na casa do cantor.

Internado para se recuperar do vício, o músico voltou ao mercado em 1987 em uma nova carreira solo, com o álbum Sold. Depois das crises, Boy George voltou a fazer apresentações e a trabalhar de DJ, além de se dividir entre outras atividades, como o lançamento de suas biografias, de sua grife de moda e ocasionais reencontros com o Culture Club para turnês especiais.

O filme

Recentemente, a MGM anunciou que vai produzir um filme com a história conturbada de Boy George. Com direção e roteiro de Sacha Gervasi, o longa ainda não conta com muitos detalhes nem data de lançamento. A produção por enquanto fica por conta de Paul Kemsle e Kevin King Templeton. O próprio músico é encarregado pela produção executiva juntamente com Jessica de Rothschild. Um time de peso.