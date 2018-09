Cães de Pinhal somem em Jundiaí do Sul

Dono paga recompensa para quem fornecer informações

Dois cachorros, uma lhasa e um yorkshire (fotos) desapareceram neste domingo, dia 16,

Se alguém tiver informações, favor avisar, pois terá recompensa.

Valdeci Almeida disse que os animais são de seu filho, que está sofrendo com as perdas de Lessi (Lhasa Apso), de seis anos, e Tobi (yorkshire) de três.

Sumiu em Jundiaí do Sul, na entrada da Fazenda Bebedouro, próximo à PR-218.

Ele reside na Rua Paraná, 600,em Ribeirao do Pinhal e o telefone é (43) 99658-2226.