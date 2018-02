Cai número de acidentes de trânsito durante o Carnaval

Excelente trabalho da Polícia Rodoviária Estadual

O número de acidentes, mortos e feridos caiu durante a Operação Carnaval desencadeada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) nos mais de 12,8 mil km de rodovias estaduais durante as festividades do feriado prolongado. As ações preventivas foram intensificadas pelos policiais militares em todo o Paraná e iniciaram-se na tarde de sexta-feira (09/02), sendo encerradas às 12 horas desta quarta-feira (14/02). As equipes combateram o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante e demais infrações, principalmente no Litoral do estado.

“Parabenizo todas as equipes do batalhão que trabalharam e foram essenciais para a diminuição destes índices. Apesar do tempo ruim e da chuva, garantimos a segurança daqueles que circularam pelas rodovias estaduais”, destaca o comandante do BPRv, tenente-coronel Erich Wagner Osternack. “Os policiais intensificaram as ações nos 58 postos com o objetivo primordial de reduzir o número de acidentes durante o feriado de Carnaval e consequentemente diminuir as mortes. O objetivo da operação era garantir a tranquilidade e a segurança da população paranaense e dos turistas”, acrescentou.

Em comparação com o Carnaval passado, em 2018 houve queda na qualidade de acidentes – 123 este ano contra 133 em 2017 e o número de mortes caiu de 10 para oito em 2018.

Também reduziu o número de feridos – de 132 para 123; o número de atropelamentos caiu de três para um neste Carnaval.

O número de testes etilométricos aumentou mais de 50%, passando para 2215 testes contra 1.468 em 2017.

A sexta-feira (09/02) foi o dia com maior número de testes etilométricos feitos (445) e de autuações por imagens de radar (997); no sábado (10/02) foi registrado o maior número de mortos (4) e de feridos (31); o domingo (11/02) foi o dia com maior número de acidentes (31).

Os policiais reforçaram a fiscalização em pontos estratégicos e em locais e horários de maior incidência de acidentes graves. As atividades contaram o com as equipes das seis companhias da unidade com seus respectivos efetivos, além das equipes do serviço administrativo.

LITORAL – Nas rodovias estaduais que cortam os municípios da região litorânea do Paraná, o BPRv contou também com uma intensificação no policiamento e registrou, em comparação com o feriado passado, uma redução no número de acidentes (de 15 para 11 este ano), bem como no número de feridos, que caiu de 14 para cinco.