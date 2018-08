Candidatos ao governo serão sabatinados por estudantes de Jornalismo

No salão nobre da Casa do Estudante Universitário

Estudantes das seis escolas de comunicação social devem participar de evento inédito em Curitiba nesta quinta-feira (30). Uma sabatina com candidatos ao governo do Estado está sendo organizada e produzida por alunos de jornalismo e terá como palco o salão nobre da Casa do Estudante Universitário (CEU). As informações são do Bem Paraná.

Serão dois dias para questionar os candidatos ao cargo mais alto do Estado. A primeira etapa acontece no dia 30 de agosto e a segunda etapa está marcada para o dia três de setembro. Ambas começam às 17h.

As universidades Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Centro Universitário Autônomo do Brasil (Unibrasil), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Centro Universitário Internacional (Uninter), Universidade Positivo (UP) e Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) estarão representadas por seus estudantes. A proposta é que cada instituição faça, ao menos, uma pergunta para cada candidato por meio dos alunos. Para isso foi organizada uma planilha em que alunos e professores se prontificaram a preencher. Além da sabatina, os estudantes ainda farão a cobertura do evento.

“É uma forma de sentirem na pele como é cobrir política. As sabatinas nos dão a possibilidade inclusive de estudar a linguagem dos candidatos, tanto verbal quanto não verbal. Isso é muito rico para entender uma entrevista” explica a professora da Universidade Positivo Ana Mira.

No dia 30 de agosto participam da sabatina os candidatos Ivan Bernardo, do PSTU, Jorge Bernardi, do REDE, Rosinha, PT e Ogier Buchi, do PSL. Já no dia 3 de setembro a rodada será com os candidatos Geonísio Marinho (PRTB), Priscila Ebara (PCO), Piva (PSOL), Cida Borghetti (PP) e João Arruda (MDB).

O processo de organização da sabatina foi de responsabilidade da Casa do Estudante Universitário (CEU) com o Coletivo Chega Junto de professores e estudantes de jornalismo do SindijorPR, uma ação que visa atuar em defesa do jornalismo e promover a formação, cultura e lazer dos estudantes.

O professor e coordenador da UTP, Fábio Witzki, que participou de reuniões de organização do evento viu de perto o quanto essa proposta pode abrir um novo olhar para os futuros profissionais da imprensa.”É fundamental esse empenho em fazer um evento desse porte e que está ganhando visibilidade fazer parte da vivência dos estudantes. Certamente será um ganho muito grande para esses alunos que estão se comprometendo com a organização”.