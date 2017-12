Carlópolis: Atração internacional no Baile do Hawaí no Clube Caravela

Garantida animação da banda show Santa Maria

O evento que já se tornou um marco na história da cidade será realizado no próximo sábado, dia 30: A 35º. Edição do Baile do Hawaii no Clube Caravela em Carlópolis.

A cada ano que se passa, mais atrai e agrada o público que participa dessa tradição, seja pela belezas naturais do Clube ou pela Produção que a Diretoria não mede esforços para superar a cada ano.

Para essa edição, haverá inúmeros atrativos. A decoração tematiza com fidelidade cada detalhe da festa. Os colares e as mesas de frutas que continuam sendo muito aguardados pelo público continuarão a fazer parte da tradição com alto nível, com destaque para a fruta símbolo do município, a Goiaba. Carlópolis é o maior produtor desta fruta na América Latina, título recém-recebido.

Outro detalhe que confere intenso impacto é a queima de fogos, que transmite glamour e energia à noite.

O Clube Caravela traz dois grandes shows para a noite, Banda Santa Maria, a maior do Brasil, um verdadeiro espetáculo de som, luz, imagens, figurinos e grandes artistas em cena, e ainda, o DJ Jesus Luz (foto) , mundialmente famoso, ex-namorado da cantora Madonna, que é sucesso garantido no palco.

Para abrilhantar ainda mais a noite e permitir fotografias inesquecíveis, o Baile terá como atração uma impactante roda gigante, transportando luz e cor ao espaço.

Os ingressos já estão à venda em toda região, sócios do clube pagam meia entrada.

Pontos de vendas:

Opção de comprar com cartão de crédito ou de débito.

Carlópolis/PR | Clube Caravela –

Carlópolis – Farmashop;

Joaquim Távora | Farmácia Popular & Bonamigos Bar;

Quatiguá| Farmácia Nossa Senhora Aparecida;

Santo Antônio da Platina | Juliana Prado Assessórios;

Ribeirão Claro| Farmais;

Fartura/SP | Graziela Mello & Juliana Prado Assessórios;

Taguai/SP | Ana Paula Barbosa.

Na dúvida para mais informações, ligue para o Clube Caravela (43) 3566-1340.