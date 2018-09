Na zona rural

Um Hyundai capotou na altura do bairro rural Arroz Doce no início da manhã deste domingo, dia nove, na PR-092, em Siqueira Campos, perto do sítio Bom Retiro,do ex-prefeito Efraim Bueno de Moraes, em Quatiguá.

Os passageiros e o motorista tiveram ferimentos leves.

O carro,com placas de Quatiguá,teve danos de grande monta.