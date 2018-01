Carro sem freio de mão sai da pista entre Santo Antônio e Jacarezinho

No final da noite de sábado no KM 32

Acidente insólito no quilômetro 32 da BR-153 em torno das 22h30 do sábado, dia 20, perto da ponte do Ubá, entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho.

O motorista ouviu “estalos” vindo do motor do Ford Escort e parou no acostamento para verificar o que ocorria.

Ele esqueceu de acionar o freio de mão, veículo começou a descer sozinho e o condutor nada pode fazer.

Não se machucou, entretanto o carro saiu da pista e teve que ser removido depois pela empresa Imai Guinchos.