Certificados alunos do curso de panetone em Ibaiti

Iniciativa da prefeitura

Mais uma turma se formou na semana passada do Curso de Panetone, Cupcake e Bolo Natalino promovido pela Secretaria de Assistência Social e Prefeitura de Ibaiti.

Essa segunda fase do curso foi direcionado às famílias atendidas pelos programa Bolsa Família.

As aulas foram ministradas no Centro de Geração de Trabalho e Renda com duração de oito horas.

Vinte e uma pessoas se inscreveram, sendo oferecidos café da manhã e almoço aos participantes.

A instrutora Angelina Silvério ensinou às alunas diversos tipos de bolos, tortas e panetones, aplicando técnicas de produção e boas práticas de higiene. O curso tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à execução do processo produtivo de panetones, o planejamento das quantidades de matérias-primas e produto final, da utilização de equipamentos e utensílios e o controle do processo de produção considerando aspectos de qualidade e normas de segurança do trabalho.

A primeira dama e presidente do Provopar, Flaviana Fadel de Carvalho, e a secretária de Assistência Social, Márcia Andréia Pereira Lemes, participaram do evento.

“O objetivo foi proporcionar as pessoas habilidades para fazer panetones e bolos natalinos nas próprias casas para consumo próprio e aumentar a renda da família” disse Flaviana.