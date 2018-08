CMEI Platinense promove Semana da Família

Até a próxima sexta-feira

O Centro Municipal de Educação Infantil São Gabriel (fotos), localizado no Conjunto Álvaro de Abreu, está promovendo a Semana da Família, em Santo Antônio da Platina.

O objetivo é valorizar todos os membros que compõem a instituição família de cada aluno.A iniciativa se estende até sexta-feira, dia 31.



Serão realizadas palestras, oficinas de arte e beleza, gincana, cinema e apresentações de dança e teatro.

“Com isso, visamos incentivar o afeto na relação família e criança, promover recreação e interação entre eles e valorizar a família conforme a realidade de cada um”, afirma a diretora, Rosana Leite Teixeira.

Agradecimentos para:

Lucas dos Santos – Palestra sobre cuidados básicos de Saúde;

Psicóloga Gisele Asperti Coy Imai – Palestra sobre afetividade;

Palestrante do Banco Sicredi com o tema Saúde Financeira;



Banco Bradesco;

Banco do Brasil;

Sesc – Oficina de arte;

Senac – Oficina de Beleza;

Ótica Visão;

UBS Álvaro de Abreu

Lar Jesus Adolescente com teatro;

Colégio Estadual Rio Branco com gincana;

Casa da Cultura Platinense – Filme: O Touro Ferdinando;

Conselho Tutelar;

Creas e Cras;

OAB;

Secretaria Municipal de Educação;

Prefeitura de Santo Antônio da Platina e

Npdiario.