Colisão fere três pessoas na entrada de Jacarezinho

Em torno das 14 horas deste domingo

Um acidente (fotos) ocorreu por volta das 14 horas deste domingo,dia 15, no trevo da Vila Rural, entroncamento da PR-431 com a BR-153. O Honda Fit (placas ARE 1806/Nova América da Colina/PR) trafegava pela rodovia estadual e acabou batendo num caminhão(Taquaritinga/SP), que seguia sentido Santo Antônio da Platina.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF),Triunfo/Econorte, Polícia Militar,Corpo de Bombeiros e SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) estiveram no local.

O condutor,Herik Aida, uma passageira de 29 anos, Sanley Aida, e uma criança de apenas três foram encaminhados para o Pronto Socorro Municipal.

O motorista do caminhão não se machucou.