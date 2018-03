Confirmado apoio do PSB para Cida

Neste início de semana

Conforme o npdiario antecipou, o PSB bloqueou as tratativas com Osmar Dias (PDT) e decidiu apoiar a pré-candidata do PP.

Acompanhados do presidente estadual da legenda, Severino Araújo, os deputados das bancadas estadual e federal se reuniram com a vice-governadora Cida Borghetti na manhã desta segunda-feira, dia 26. Cida assumirá o governo do Estado no próximo sete.

Será a primeira mulher a assumir o cargo no Paraná.

No encontro, o partido formalizou o apoio para o pleito de 7 de outubro.

Participaram os deputados Stephanes Junior, Jonas Guimarães, Luiz Cláudio Romanelli, Tiago Amaral, Luciano Ducci e Artagão Junior.A surpresa foi Guimarães, que tinha negociação adiantada com Ratinho Junior.

Outras informações relevantes desta segunda-feira:

O deputado federal Fernando Giacobo (PR) anunciou apoio para Ratinho.

E o ex-deputado federal Chico da Princesa se reuniu com Osmar Dias(PDT) em Curitiba, pela manhã.

