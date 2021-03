Agendamento simples e prático

A Maria Brasileira oferece a possibilidade de contratação de qualquer um dos serviços pelo site oficial da empresa. O site já tinha essa funcionalidade, mas foi recentemente atualizado para uma experiência de compra mais intuitiva e completa.

Os serviços da Maria Brasileira de Santo Antônio da Platina estão cadastrados no site inclusive com os pacotes semanais e mensais, ou seja, é possível contratar serviços e programar as datas através do site.

Para contratar, acesse o site www.mariabrasileira.com.br , depois entre em COMPRE ONLINE e siga os passos

Primeiro uma tela de cadastro simples com as informações básicas.

Em seguida selecione se é para sua casa ou empresa, selecione se é limpeza ou Passadeira

Também selecione como é a sua casa ou empresa

O Sistema do site vai, automaticamente, recomendar qual é o serviço ideal para você.

Adicione uma senha para o seu cadastro (segurança de dados)

Selecione se quer somente uma diária avulsa ou se já quer contratar um pacote . Selecione também a forma de pagamento.

Neste exemplo temos um pacote de 2 vezes por semana por 6 horas cada atendimento, totalizando 8 atendimentos no valor de R$ 921,60