Coritiba vence e está na final do Campeonato Paranaense

Ganhou o primeiro turno

O Coritiba fez bonito na tarde deste domingo (25). Embalado pela torcida, o time patrocinado pela Pro Tork venceu o Rio Branco pelo placar de 3×0 e ganhou a Taça Dionísio Filho, o primeiro turno do Campeonato Paranaense de Futebol 2018. Com isso, o Coxa está garantido na grande final da competição estadual. Os gols foram marcados por Alecsandro, Thalisson Kelven e Guilherme Parede.

A Pro Tork é patrocinadora oficial do Coritiba.

O Coxa entrou em campo mais uma vez com um time predominantemente de garotos formados no Couto. Nos minutos iniciais, empurrado pela torcida, o Verdão procurou tomar a iniciativa da partida. Após uma boa troca de passes entre Guilherme Parede e Thiago Lopes, Vitor Carvalho arriscou de fora da área e mandou por cima do gol.Aos poucos, o Rio Branco foi equilibrando as ações e neutralizando as tentativas de ataque do Alviverde. O time do litoral do estado por sua vez pouco incomodou a meta defendida pelo goleiro Wilson.

Já na reta final do primeiro tempo, o Coxa conseguiu criar boas situações de gol. Aos 30’, Marcos Moser serviu Iago Dias, que bateu com força com muito perigo. Dois minutos depois, Iago Dias cruzou e Guilherme Parede escorou de perna esquerda, mas Jhones defendeu.

Na sequência, Alecsandro arriscou da entrada da área e mandou sobre o gol de Jhones. Crescendo na partida, o Verdão teve nova chance de gol. Aos 35’, Guilherme Parede lançou Thiago Lopes em velocidade, o camisa 37 bateu forte, mas foi travado.Criando grandes chances, o gol do Coxa saiu aos 37 minutos. Alecsandro iniciou a jogada na intermediária, Julio Rusch lançou Iago Dias pela esquerda, o camisa sete tocou por cobertura para Alecsandro, de cabeça abrir o placar e mandar ver a careta, lembrando do pai Lela.

Piás do Couto marcam e fecham a conta

No segundo tempo, mesmo com a vantagem no placar o Coxa voltou disposto a fazer mais gols. Logo a um minuto, o goleiro Jhones errou na saída de bola, Iago Dias soltou a bomba, mas o arqueiro do Leão da Estradinha ainda conseguiu defender.Precisando do empate, o Rio Branco conseguiu chegar com muito perigo aos três minutos, quando Vandinho finalizou da pequena área e mandou sobre o gol de Wilson. A resposta alviverde veio um minuto depois, Thiago Lopes cruzou na pequena área, mas Iago Dias chegou atrasado por milésimos de segundos.

O técnico Sandro Forner fez duas substituições aos 11 minutos. Na primeira, João Paulo entrou na vaga de Vitor Carvalgo. Enquanto no ataque, Pablo foi chamado para substituir Iago Dias.Não demorou muito para o Coxa aumentar o placar. Aos 15’, após escanteio da direita, Alecsandro bateu na direção do gol e, de calcanhar, Thalisson Kelven desviou para as redes. Alegria do Piá do Couto, que acompanhado dos outros pratas-da-casa, correu em direção a torcida e vibrou muito.

Embalado pelo som das arquibancadas, o time coxa-branca passou a jogar com mais tranquilidade. E logo saiu o terceiro gol. Aos 23’, Julio Rusch lançou em profundidade, Guilherme Parede matou no peito, foi agarrado pelo zagueiro, caiu, levantou e bateu com tranquilidade para o fundo das redes. Para delírio da torcida alviverde.Com o placar a favor, o Coritiba teve ainda a entrada de Kady na vaga de Guilherme Parede. Aos 34’, Alecsandro foi lançado em velocidade e foi derrubado na entrada da área. Thiagão acabou expulso aos 34’, após falta em Alecsandro.E o tempo foi passando até o final da partida, quando o Verdão pôde levantar a primeira taça do Campeonato Paranaense 2018, a Taça Dionísio Filho.