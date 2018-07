Definidos os campeões no basquete, handebol e futsal feminino

Nos Jogos da Juventude do Paraná disputados em Uraí

Nesta quarta-feira, dia 18, foram definidos os campeões do basquete, handebol e futsal feminino, na fase regional de Uraí dos Jogos da Juventude do Paraná.

No futsal feminino, Itambaracá conquistou o título de campeã ao vencer Jacarezinho por 5 X 2. O nervosismo das meninas de Jacarezinho ficou evidente logo no começo do jogo, quando a equipe sofreu o primeiro gol e as atletas não contiveram as lágrimas ainda em quadra. Embora tenham lutado até os últimos segundos, não foi possível superar as itambaracaenses, que fizeram uma excelente campanha na fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná.

Basquete: Cornélio superou com facilidade adversários e conquistou título de campeão

No basquete, Cornélio Procópio ficou com o título de campeão. A equipe procopense venceu com folga as duas partidas que disputou e antecipou a comemoração do título. Nesta quinta-feira, Assaí e Ribeirão do Pinhal decidem que será o segundo colocado.

Itambaracá conquistou título de campeã no futsal feminino ao vencer a equipe de Jacarezinho

Já no handebol, a humildade venceu a tradição. Bandeirantes disputou a fase regional reconhecendo o tradicionalismo de Uraí na competição, que recebeu investimentos e tem um histórico de vários campeonatos conquistados.

Mas, a equipe de Bandeirantes (foto principal na home) chegou timidamente e venceu as duas partidas que disputou. A primeira pelo placar de 26 X 18. A segunda, com placar mais apertado ainda: 21 X 17. Com isso, conquistou o título em duas das três partidas previstas na competição.