Delegado esclarece dúvidas sobre drogas em Ribeirão do Pinhal

Detalhou malefícios e legislação

Cerca de 4o0 adolescentes, com idades entre 13 a 18 anos, estiveram presentes nesta terça-feira (25) no Centro Cultural de Ribeirão do Pinhal para participar da palestra “Drogas: efeitos nocivos e legislação”, ministrada pelo Delegado da Polícia Civil, Tristão Antonio Borborema de Carvalho (foto).

O evento foi a primeira atividade promovida pelo Conselho Municipal de Combate às Drogas com objetivo de alertar os jovens sobre os malefícios do uso das drogas lícitas (cigarro e bebidas alcoólicas) e das drogas ilícitas (maconha, cocaína, crack, e outras).

Dr. Tristão explicou conceitos sobre cada tipo de droga, abordou pontos importantes da legislação e como a droga é um subterfúgio da auto-estima que pode trazer graves conseqüências. “É como uma muleta para falta de coragem de quem quer fugir dos problemas, mas é preciso que sejam fortes e encarem as dificuldades. A melhor experiência é não usá-las”, ressaltou o delegado.

A plateia foi formada por alunos e professores dos 7º, 8º e 9º do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, do Colégio Estadual Hermínia Lupion, Escola Estadual Ruth Martinez Corrêa, Colégio Estadual do Campo Jorgina Batista de Paula e também do Colégio Univérsitas. O evento teve duas edições, de manhã e a tarde.

Segundo o diretor do Colégio Estadual Hermínia Lupion, Adão Schmidt Papi, esse trabalho preventivo é de suma importância para os alunos. “Na sociedade de hoje proporcionar a oportunidade para nossos alunos receberem informações tão importantes de uma pessoa como Dr. Tristão, que conhece bem e combate esse problema, é formidável. Assim, eles podem saber a realidade e estar preparados”.

Para dar um testemunho de vida de alguém que superou o vício das drogas o presidente do Conselho, Anderson de Assis Costa, dividiu um pouco da própria vida com os jovens. “Era de uma família boa, mas não estava satisfeito e procurei outros caminhos que quase acabaram comigo, mas só quando me voltei para Deus verdadeiramente que me libertei e retomei minha vida. Todos os que conviveram comigo nessa época ou estão presos ou morreram. Agora tenho minha empresa, minha família e quero trabalhar para ajudar outros jovens que podem estar correndo o risco de cometer os mesmos erros que eu. Vocês precisam pegar tudo o que foi falado aqui hoje e levar para a vida, não deixem as drogas lhes roubarem o direito de escolha”, relatou Costa.

A próxima atividade do Conselho de Combate as Drogas será um concurso de paródias para as crianças e jovens de Ribeirão do Pinhal, com músicas preventivas e educativas sobre o tema de combate aos entorpecentes. Regulamento, datas e demais informações serão divulgadas em breve.