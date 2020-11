Deputado federal da região ajuda a garantir 6,5 milhões de empregos

Rubens Bueno derrubou veto à desoneração da folha para 17 setores da economia

O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania), que cumpre seu quinto mandato em Brasília, visitou o npdiario na tarde desta quarta-feira, dia quatro, em Santo Antônio da Platina.

Na oportunidade, lembrou ter ajudado a garantir a manutenção de 6,5 milhões de empregos ao ajudar a derrubar o veto presidencial à desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia neste meio de semana.

Com isso, o benefício, que reduz impostos para a manutenção de vagos de trabalho, continuará até 2021.

O deputado alertou, no entanto, que essa foi uma medida emergencial e que o ideal é a aprovação pelo Congresso de uma ampla reforma tributária. “Já temos projetos neste sentido em análise, tanto de iniciativa do governo como do Parlamento. Só com uma reforma ampla, que reduza a burocracia e promova a justiça fiscal, vamos avançar com segurança para o desenvolvimento sustentável do país”, avaliou.