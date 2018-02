Desaparece cachorra no centro platinense

É da raça border collie

Sumiu uma cachorra da raça border collie perto da padaria Freepan, na rua 24 de Maio, em Santo Antônio da Platina na noite desta segunda-feira, dia 19.

Ela se chama Lola (foto) e estava com a coleira vermelha no peito.

Informações pode ser passadas para Marcelo Reich no telefone 43 99977-2450.

A raça é de origem inglesa e considerada a mais inteligente do mundo.

