Dois brasileiros integram top 10 de jogadores sub-20 mais valiosos do mundo

Lista atualizada em dezembro conta com jovens que já são realidade em grandes clubes

Exigir de um jovem garoto de 19, 20 anos que ele seja protagonista em um grande clube europeu pode parecer uma exigência muito grande. Afinal, um jogador com essa idade ainda está dando os seus primeiros passos como profissional e se sobra vontade e talento, falta experiência. No entanto, isso não se parece se aplicar aos 10 jogadores sub-20 mais valiosos do mundo.

Recentemente, no final de dezembro, o Transfermarkt, site especializado em valores de mercado, atualizou o valor de muitos jogadores, incluindo as promessas que, na verdade, já são realidade em gigantes europeus. E para a alegria do Brasil, dois representantes do país figuram no top 10, são eles: Rodrygo e Vinicius Jr., ambos do Real Madrid. No entanto, eles estão longe de figurar no topo da lista, que tem um craque do Borussia Dortmund como o principal atleta da categoria.

Abaixo, confira o top 10 e um pouco de cada um dos garotos que integram a lista de jogadores mais valiosos até os 20 anos.

10 – Vinicius Junior (50 milhões de euros)

Vinicius Jr. estourou rapidamente no Flamengo e chamou a atenção de muitos times na Europa, incluindo o poderoso Real Madrid. Campeão Sul-Americano de base duas vezes (Sub-15 e Sub-17), foi promovido ao time profissional do Rubro-Negro e logo ganhou a titularidade na equipe principal. Não demorou muito e o ponta-esquerda foi contratado pelo clube espanhol. No entanto, ainda permaneceu mais seis meses na Gávea até mudar para a capital da Espanha.

De cara, foi mandado para o Real Madrid B, mas as boas partidas no segundo time do Real fizeram com que Zinedine Zidane o promovesse à equipe principal, de onde não saiu mais desde então. Nesta temporada, vem alternando entre bons e maus momentos, mas segue atuando com frequência pelos merengues.

9 – Nicolò Zaniolo (50 milhões de euros)

Contratado a preço de banana pela Roma, Nicolò Zaniolo custou os 4,5 milhões de euros mais bem gastos do time da capital italiana. Vindo do time sub-19 da Inter de Milão, o meia não demorou para ganhar o seu espaço no time principal durante a temporada passada. Agora, já se tornou uma peça fundamental para Paulo Fonseca, tanto que só ficou de fora de uma única partida em 2019/20.

8 – Rodrygo (50 milhões de euros)

O mais jovem de todos os jogadores do top 10, Rodrygo já encanta a torcida do Real Madrid com apenas 18 anos. Revelado pelo Santos, o atacante tem uma história parecida a do parceiro Vinicius Jr., afinal, não demorou muito para que ele chamasse a atenção da Europa e se transferisse para os merengues.

E no Real, Rodrygo teve um começo dos sonhos. Rapidamente ganhou oportunidades com Zidane e aproveitou bem todas elas, incluindo em jogos importantes da Liga dos Campeões da Europa. Já nas graças da torcida, não dá para dizer que ele é uma promessa, mas, sim, uma realidade.

7 – Mattéo Guendouzi (50 milhões de euros)

Formado nas categorias de base do PSG, o volante Guendouzi chamou a atenção do Arsenal após boas atuações pelo Lorient. Em 2018, o clube inglês concretizou a transferência e desde então o francês vem sendo peça indispensável no elenco dos Gunners, sendo titular em quase todos os jogos da temporada da Premier League.

6 – Gianluigi Donnarumma (55 milhões de euros)

Revelado pelo Milan em 2015/16, Donnarumma apareceu como um dos grandes fenômenos da época. Afinal, com somente 17 anos, já era titular de um clube conhecido por sempre ter tido grandes goleiros em sua meta. O italiano respondeu a altura das expectativas e vai para a sua quarta temporada como primeiro goleiro do gigante de Milão.

5 – Declan Rice (55 milhões de euros)

Talvez seja um nome que nem todos conheçam, mas com certeza em algum momento você ouvirá falar de Declan Rice. O volante revelado pelo West Ham subiu ao profissional há duas temporadas e logo de cara já virou titular do clube inglês. Desde então, acumula excelentes partidas na Terra da Rainha e até convocações para a seleção inglesa.

4 – Matthijs de Ligt (75 milhões de euros)

O Ajax semifinalista da última edição da Liga dos Campeões chamou a atenção por conta do poder ofensivo e da criatividade de seus jogadores, mas um jogador de defesa também recebeu bastante luz dos holofotes. Trata-se de Matthijs de Ligt, o zagueiro que com apenas 19 anos já era capitão da equipe. Concorrido na janela de transferências anterior, o holandês rumou para a Juventus para jogar com Cristiano Ronaldo e, apesar de ter demorado um pouco, se firmou na Velha Senhora que luta para ser campeã italiana.

3 – Kai Havertz (90 milhões de euros)

Kai Havertz é um dos jogadores mais cobiçados do momento. E não é para menos. O meia alemão revelado pelo Bayer Leverkusen está figurando entre os titulares da equipe desde 2016/17, quando subiu para o time principal. Na temporada passada, viveu um ano especial, marcando 20 gols em 42 jogos e mostrando que apesar de ter apenas 20 anos de idade já é um grande jogador.

2 – João Félix (100 milhões de euros)

Bastou apenas uma boa temporada no Benfica, onde balançou as redes 20 vezes em 43 jogos, para João Félix virar um dos jogadores mais desejados da Europa. O português decidiu aceitar a oferta do Atlético de Madrid e mostrou que tem bola para substituir Antoine Griezmann nos colchoneros. Hoje, é um dos principais jogadores do Atleti e a esperança de títulos e gols decisivos da torcida.

1 – Jadon Sancho (120 milhões de euros)

Quando o Borussia Dortmund pagou cerca de 8 milhões de euros ao Manchester City para contratar Jadon Sancho das categorias de base, nem o clube alemão esperava que aquele meia canhoto se tornaria o jogador que é hoje em dia. Fundamental para que o time de Lucien Favre funcione, o inglês participa de quase todas as jogadas de gol dos aurinegros e é o jovem mais valioso do planeta, tanto que recebeu o título de Golden Boy da FIFA recentemente.

