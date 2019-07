Domingo no Pescador com transmissão de jogo, chocolate e pagode

Domingo 7 de julho é dia do chocolate e final da Copa América

Neste domingo, o Complexo de Lazer O Pescador em Ribeirão do Pinhal preparou uma programação especial aos amantes de chocolate. Em comemoração ao Dia Mundial do Chocolate, no pedido de Filé ou Carne Argentina ganhe uma EXPLOSÃO DE CHOCOLATE (Brownie de Chocolate + Sorvete + Calda).

A programação artística vai contar com Vulgo Acústico a partir das 12h Tocando Rock anos 70, 80 e 90 🎶🎤e Léo do Cavaco e Banda a partir das 16h30 Tocando o melhor do Pagode e Samba.

A partir das 17h, venha torcer e celebrar com a gente na FINAL da COPA AMÉRICA. Durante o Jogo que será transmitido ao vivo no telão, você ganha CHOPP EM DOBRO! 🍻

Reservas e informações pelo fone: (43) 99837-2682

❇O Pescador Complexo de Lazer esta localizado na Av. Silveira Pinto, 838 |Ribeirão do Pinhal | PR ❇

☎ (43) 3551-2893

📱 (43) 99837-2682

🎣🎣 www.opescadornanet.com.br