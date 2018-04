Encontrada adolescente desaparecida em Jacarezinho

Menina foi localizada no começo da madrugada desta terça-feira

AJUDA!!!! URGENTE!!!!!!

ELA DESAPARECEU EM JACAREZINHO!

Pessoal,

Essa é a Najla!

Ela é de Avaré/SP, mas faz faculdade e mora em Jacarezinho/PR.

Ela está desaparecida!!!!

Foi vista hoje pela última vez saindo da faculdade de fisioterapia por volta das 17h.

Ela disse que iria ao Banco Bradesco e depois encontrar algumas amigas, mas não chegou a encontrar ninguém.

Quem tiver alguma notícia, por favor nos avise!!!

O texto acima, com vários sinais de exclamação, além de uma arte, circularam por todo o Norte Pioneiro e sul de São Paulo no final da tarde e a noite toda.

Ela é, de fato, estudante de Fisioterapia da UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná). Foi deixado um número para contato.O npdiario conversou com a amiga Brenda, dona do celular, que avisou que a colega universitária reapareceu em torno de meia-noite e meia desta terça-feira.

Uma voz masculina, em seguida, também contatou a reportagem e garantiu que a garota está bem, com a saúde perfeita e sem nenhum problema, mas não informou o que aconteceu.