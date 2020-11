Enfermagem é profissão bonita e muito procurada; saiba mais

As aulas teóricas são semi-presenciais, você é acompanhado, o curso todo, por um profissional da área – o seu tutor. Isso significa que você não estará sozinho nessa jornada, ao contrário, você e sua turma terão sempre uma referência técnica presente no polo.

As aulas práticas presenciais, ministradas em laboratórios próprios, os melhores da região, proporcionam o aprendizado necessário para o desenvolvimento de suas competências profissionais, sempre acompanhado, orientado e coordenado pelo seu tutor.

Para complementar sua qualificação com excelência, você contará ainda com as Práticas de Campo e Estágio Curricular Obrigatório, ou seja, colocará em prática todo o conhecimento adquirido, acompanhado de profissionais experientes e aptos a auxiliar e a conduzir sua formação.